«Ревновала и жалела бизнес»: пенсионерка заказала своего бывшего мужа из-за 20-летней любовницы

Сюжет, который произошел в элитном поселке Кудряши Новосибирск, будто для криминального сериала. В поселке нашли застреленным 65-летнего бизнесмена. Через пару дней задержали его бывшую жену Светлану. Ей 6о-лет. Но это не типичная пенсионерка-дачница. Она ездит по за границам, участвует в профессиональных фотосессиях. Истинная женщина-вамп. А яблоком раздора стала 20-летняя любовница бывшего.

Убийство произошло на улице Лесной. Киллер постучал в дом бизнесмена Николая Ж. под видом курьера. Сказал, что принес посылку. Бизнесмен спокойно открыл дверь и получил пулю в лоб.

Женщина часто ездила по заграницам. Фото: соцсети.

- Киллером выступил ранее не судимый 46-летний житель Колыванского района, - рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области. - 10 января под предлогом вручения посылки он пришел в дом к гражданину, произвел несколько выстрелов в голову, после чего скрылся.

Полиции удалось распутать криминальный клубок: выяснили, что заказчица – бывшая жена Николая. На мужа жаловалась своему знакомому.

- Светлана обратилась к своему 60-летнему знакомому, тот подыскал исполнителя. Сумма, которую пообещали за убийство, - чуть больше 100 тысяч рублей, - добавляют оперативники.

Женщина руководила бизнесом вместе с супругом. Фото: соцсети.

Так за что Светлана заказала своего бывшего? Оказалось, женская месть.

- Тот нашел 20-летнюю девушку. Ушел к ней. Пара развелась, не спасли брак даже общие четверо детей, - рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах.

– Помимо женской обиды, женщину мучили и меркантильные вопросы. У них общий дом, бизнес, после развода все это пришлось делить… В общем, ревновала и жалела бизнес.

Корреспонденты «КП» побывали у дома этой четы. Сейчас он пустует – один хозяин в могиле, хозяйка – в СИЗО. Соседи характеризуют нейтрально. Говорят, про ссоры ничего и не слышали. Многие удивились, что они в разводе.

- Мы до сих пор не можем поверить, что такое произошло. В гости, конечно, друг к другу не ходили, но при встрече всегда здоровались, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск житель соседнего дома.

Николая все описывают как спокойного человека.

Соседи добавляют, что в доме никто не живет еще потому, что его опечатали следователи. Видимо, искали улики против Светланы.

- Они были обычной парой. Может, немого эмоциональнее других. Постоянно то сходились, то расходились. Но в общем-то, ничего особенного, - говорят знакомые семьи с улицы.

Про 20-летнюю любовницу никто из соседей не слышал – говорят, не водил Николай молодых девчонок домой, может, встречался где-то на стороне. А вот про дележку бизнеса знакомые подтверждают.

- Света открыла свой первый магазин по продаже автозапчастей в 2003 году. Теперь руководила не только магазином, но и автосервисом. Получается, все было зарегистрировано на нее. Видимо, при разводе муж угрожал отобрать часть активов, - предполагают знакомые.

Корреспондент КП-Новосибирск дозвонилась до автосервиса, где Светлана была директором.

- Мы обо всем узнали от следователей, когда они к нам приехали. Для нас это шоком стали, - рассказал Алексей, коллега супругов. - К нам они часто приезжали вместе, и никакой ругани на глазах у подчиненных себе не позволяли. Николай вообще спокойным был, даже матом не позволил себе ни разу ругнуться.

- А о молодой любовнице Николая вы что-то слышали? Может, у вас она работала?

- Нет, никакой такой сотрудницы у нас нет. И о любовнице мы не знали...

Корреспонденты КП-Новосибирск просят связаться с редакцией всех, кто что-либо знает о случившемся. Связаться с редакцией можно по тел. 8-913-068-56-72.

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