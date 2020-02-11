2020-02-11T09:58:07+03:00
Общество

В Новосибирске бабушка заказала дедушку из-за 20-летней любовницы

Ее задержали бойцы СОБР
Ульяна ДЖАНКОВА
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Бабушка попросила убить ее деда из-за любовницы.Бабушка попросила убить ее деда из-за любовницы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Новосибирском районе раскрыто заказное убийство. Его главный фигурант — 60-летняя женщина. Она по версии полицейских заказала убийство бывшего мужа. Для этого женщина попросила знакомого найти, кто воплотит в жизнь ее желание.

Друг нашел ранее не судимого мужчину из Колыванского района, который согласился выполнить просьбу пенсионерки.

Исполнителю показали фотографию мужчины, рассказали о его распорядке дня. После чего убийца направился к дому своей жертвы, постучал в дверь и сказал, что принес посылку. Мужчина открыл, после чего преступник несколько раз выстрелил ему в голову. Сибиряк умер на месте.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— 10 января в полночь в полицию поступило сообщение об обнаружении в частном доме, расположенном в дачном поселке Кудряшовский, тела мужчины с огнестрельными ранениями головы. Прибывшие полицейские установили, что погибшим является 65-летний хозяин дома, — сообщили в полиции.

Как стало известно КП-Новосибирск, конфликт между пенсионерами возник из-за 20-летгей любовницы дедушки. Пожилая пара разводилась и делила имущество.

Задержать бывшую жену и ее друга помогли бойцы СОБР там, где она проживала.

Самого убийцу поймали по дороге из аэропорта.

СК по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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