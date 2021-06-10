Видео столкновения самолета с мачтой освещения в новосибирском аэропорту появилось в соцсетях

На кадрах ролика видно, как самолет, готовящийся к взлету, задевает мачту левым крылом. Фото: Кадр из видео

Появилось видео из новосибирского аэропорта «Толмачево», где самолет «Новосибирск-Москва» сбил мачту освещения. Напомним, инцидент произошел вечером 9 июня. Как пояснили КП-Новосибирск в аэропорту, случиться такая ситуация могла из-за того, что экипаж борта ослепило солнце.

На кадрах ролика видно, как самолет, готовящийся к взлету, задевает мачту левым крылом во время руления.

Сейчас во всех обстоятельствах произошедшего будут разбираться следователи, по данному факту проводится проверка по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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В новосибирском аэропорту самолет снес мачту освещения из-за того, что экипаж ослепило солнце

Сейчас борт осматривают техники: насколько серьезные повреждения он получил, пока неясно (подробнее).

Следователи проводят проверку после того, как в новосибирском аэропорту самолет снес мачту освещения

Инцидент произошел вечером 9 июня (подробнее).

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