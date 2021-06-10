Следователи проводят проверку после того, как в новосибирском аэропорту самолет снес мачту освещения

Следователи проводят проверку после того, как самолет «Новосибирск-Москва» снес крылом мачту освещения в аэропорту «Толмачево». Фото: Западно-Сибирском УТ СКР

Следователи проводят проверку после того, как самолет «Новосибирск-Москва» снес крылом мачту освещения в аэропорту «Толмачево». Напомним, инцидент произошел ночью 9 июня.

— Новосибирским следственным отделом на транспорте проводится проверка по факту инцидента, произошедшего с самолетом Airbus А-321, следовавшего рейсом Новосибирск-Москва по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — пояснили в Западно-Сибирском УТ СКР.

В ведомстве также отметили, что в результате произошедшего никто не пострадал. Сейчас специалисты уже осмотрели место происшествия и получили объяснения от экипажа.

Ранее в самом аэропорту КП-Новосибирск пояснили, что инцидент мог произойти из-за того, что экипаж борта ослепило солнце.

Во время проверки следователи установят все обстоятельства случившегося, а также оценят ущерб, причиненный авиакомпании. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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