Главу управления капстроительства Новосибирска оставили под арестом

В Новосибирске начальнику управления капстроительства мэрии Константину Головину продлили арест.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирске начальнику управления капстроительства мэрии Константину Головину продлили арест. Об этом сообщили сегодня, 10 июня, в Центральном районном суде.
— Постановлением Центрального районного суда на два месяца продлен срок содержания под стражей в отношении Константина Головина, — сообщили в пресс-службе суда. — Под арестом он будет находиться до 15 августа 2021 года.
Напомним, чиновника арестовали в феврале этого года по обвинению о получении взятки и мошенничестве. Якобы Головин, в 2020 году при строительстве детского сада в Октябрьском районе отдал приказ подчиненным документально принять работы, которые на самом деле не были выполнены. За что получил взятку в сумме более 130 тысяч рублей. Кроме того, по данным следствия, при строительстве еще одного детсада в Ленинском районе, Константин Головин принял работы по водопонижению на объекте на более чем 5 миллионов рублей. Хотя на самом деле работы не проводились и, соответственно, оплачены не были. А в марте на чиновника завели еще одно уголовное дело: якобы во время строительства детсада он подписал фиктивные документы о приемке работ по водопонижению на 6,7 миллионов рублей.
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