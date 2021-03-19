Главу управления капремонта Новосибирска обвинили в махинациях на 6,7 миллионов при строительстве детсада

Ранее главу управления капремонта города задержали из-за взятки
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В отношении главы управления капремонта в Новосибирске Константина Головина возбудили еще одно уголовное дело. Его и руководителя одной из строительных компаний обвиняют в хищении 6,7 миллионов рублей при строительстве детского сада.
— Следствием установлено, что в ходе выполнения муниципального контракта, заключенного между главой управление капстроительства и руководителем строительной компании на строительство здания детских яслей-сада на улице Виктора Шевелева, подозреваемые подписали документы о принятии работ по водопонижению на этом объекте на сумму свыше 6,7 миллионов рублей. Однако на самом деле эти работы не проводились, — пояснили в областном следственном комитете.
По данному факту в отношении сибиряков возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Оно соединено с основным уголовным делом.
Напомним, Константина Головина еще в феврале задержали по подозрению в мошенничестве и взятках. Позже, по решению суда он был отправлен в СИЗО до 15 апреля.
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