В Томске убийцу жены главврача искитимской больницы отправили в СИЗО

Убийца жены главврача искитимской больницы признал свою вину. Фото: соцсети\ СУ СКР РФ
В Томске убийце жены главного врача искитимской больницы избрали меру пресечения. На время следствия он будет находиться в СИЗО. Об этом рассказали в СКР по Томской области.
— Ему предъявлено обвинение по статьям «Убийство, сопряженное с разбоем» и «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Задержанный полностью признал себя виновным, — говорится в сообщении СКР по Томской области.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что убийцу жены главврача искитимской больницы задержали в Томске. По версии следователей, там он также совершил жестокое преступление. Мужчина ограбил офис строительной компании, убив 60-летнего охранника. Оттуда вынес сейф, в котором были 600 тысяч рублей, бутылка дорого рома и коньяка.
Напомним, убийство 67-летней женщины, жены главного врача искитимской больницы, было совершено в сентябре прошлого года. Тело умершей женщины обнаружил муж, который вернулся с охоты. Из дома главного врача преступники вынесли золото, дорогую верхнюю одежду и наличку.
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