Новосибирский экс-полицейский, которого обвиняют в убийстве девушки-трансгендера, пойдет под суд

В преступлении по части 1 статьи 105 УК РФ обвиняют 21-летнего полицейского Дениса Калинина. Фото: cnоп-кадр ROMB/vk.com

Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве 24-летней девушки-трансгендера Виктории Басаковской. В преступлении по части 1 статьи 105 УК РФ обвиняют 21-летнего полицейского Дениса Калинина.

Напомним, трагедия случилась в октябре прошлого года. Сотрудник ППС задушил Николая Басаковского и вывез его тело на тележке в поле, чтобы скрыть преступление. Мужчина даже участвовал в расследовании, однако спустя некоторое время его все же удалось задержать. Он полностью признал свою вину.

Сейчас следователи собрали достаточно доказательств и уголовное дело направили для рассмотрения в суд.

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