Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины на пожаре в новосибирском цеху

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 31-летней женщина на пожаре в цеху. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 31-летней женщина на пожаре в цеху по производству стекол. Напомним, ЧП случилось утром 8 июня на производстве на улице Плотинной. Сначала на предприятии прогремел взрыв, а потом вспыхнуло пламя.

— В ходе тушения пожара обнаружено тело женщины с телесными повреждениями, полученными в результате термического воздействия. Личность женщины установлена. Это 31-летняя жительница Новосибирска, работавшая на предприятии, — пояснили в областном Следственном комитете. — По факту смерти женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, одной из возможных причин пожара могло стать нарушение техники безопасности при обращении с химвеществами. Сейчас уже назначена судмедэкспертиза, чтобы установить точную причину смерти женщины.

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