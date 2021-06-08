«Мужчинам больше нечем заняться»: вице-мэр Анна Терешкова выступила против переименования площади Свердлова

Принять участие в голосовании по этому вопросу новосибирцы могли на портале мэрии города или на сайте «Госуслуг». Фото: Влад КОМЯКОВ

Вице-мэр Новосибирска и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова высказалась против переименования площади Свердлова. Напомним, городские общественники предложили назвать площадь в честь Александра Невского. Принять участие в голосовании по этому вопросу новосибирцы могли на портале мэрии города или на сайте «Госуслуг».

— Мне стыдно и больно, когда мужчинам нечем больше заняться, чем переименовывать площади! — написала чиновница на своей странице в Facebook.

КП-Новосибирск Анна Терешкова пояснила, что считает нецелесообразным такое спонтанное вмешательство в жизнь города.

— На мой взгляд, нельзя просто так брать и переименовывать какие-то значимые объекты в городе, чтобы просто приурочить это к красивой дате, — пояснила Анна Васильевна. — Уж лучше давать названия каким-то новым улицам, создавать что-то новое, а не пытаться влезать в историю.

Сегодня, 8 июня — последний день голосования за переименование нескольких городских объектов, в числе которых не только площадь Свердлова, но и довольно ироничное переименование улицы Михаила Королева — директора Новосибирского завода точного машиностроения, в улицу Сергея Королева — конструктора космической техники. Позже результаты голосования будет рассматривать городская комиссия по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирские общественники просят переименовать остановку «Площадь Свердлова» в «Собор Александра Невского»

В мэрии решили оставить прежнее название (подробнее).

Мэр прокомментировал переименование улицы Королева в Новосибирске

Такую инициативу выдвинул Ростислав Антонов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.