Мэр прокомментировал переименование улицы Королева в Новосибирске

Депутат Ростислав Антонов предложил переименовать в Новосибирске улицу Королева. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Депутат Ростислав Антонов предложил переименовать в Новосибирске улицу директора завода точного машиностроения Михаила Королева в улицу Сергея Королева. По его словам, большинство горожан и так считают, что улица названа в честь конструктора ракетно-космических систем.

— Девушки из новосибирской команды КВН «Гагарин», в преддверии дня Космонавтики провели опрос, где спросили жителей улицы Королева, в честь кого она названа. И подавляющее большинство искренне считает, что улица Королева, эта улица того самого Королева, который, как выразился один из героев сюжета «с Гагариным что-то мутил», — пишет на своей странице в соцсети Вконтакте Ростислав Антонов. — Так что, я абсолютно искренне поддерживаю инициативу наших, «гагаринских» девушек, по увековечению памяти великого конструктора Сергея Павловича Королева.

Депутат уже направил соответствующее обращение в мэрию Новосибирска. При этом именем Михаила Королева Ростислав Антонов предложил назвать один из безымянных скверов в Дзержинском районе.

Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть уже прокомментировал данное предложение во время пресс-конференции с журналистами сегодня, 8 апреля:

— Я очень ответственно отношусь к названиям наших улиц, которые исторически сложились в Новосибирске. И я думаю, что сейчас в переименовании, каких бы то ни было, улиц нет никакой надобности. Тем более, когда речь идет о таких каламбурных случаях, этого я совсем не понимаю и не поддерживаю, — отметил градоначальник. — Кроме того, любое переименование улицы связано с достаточно серьезными финансовыми затратами, а это непросто.

Анатолий Локоть, в свою очередь, отметил, что сейчас в городе активно строятся новые микрорайоны, где, соответственно, появляются новые улицы. Этим улицам как раз таки могут потребоваться новые названия.

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