Новосибирские общественники просят переименовать остановку «Площадь Свердлова» в «Собор Александра Невского»

Остановку предлагали переименовать в честь Собора Александра Невского. Фото: https://yandex.ru/maps

В Новосибирске по-прежнему длятся споры о том, нужно ли переименовывать остановку «Площадь Свердлова». Одним из вариантов было назвать остановку в честь Собора Александра Невского, который находится напротив.

12 февраля прошло очередное заседание комиссии по присвоению наименований. На нем решили оставить прежнее название. Не все новосибирцы посчитали это правильным.

— Собор Александра Невского — одно из первых каменных зданий Ново-Николаевска, который после революции пытались уничтожить, а когда это не удалось, превратили в склад. Я ещё помню времена, когда на нём не было куполов. Вопрос стоял не о переименовании, а о возвращении исторического имени этому месту, — высказался на своей странице в «Фейсбуке» общественник Ростислав Антонов.

Напомним, в 2020 году мэрия Новосибирска запускала онлайн-голосование. Остановку «Площадь Свердлова» предлагали переименовать в «Собор Александра Невского» и «Стоквартирный дом», также были варианты «Концертный зал имени Каца» и «Сквер архитектора Крячкова». Большинство сибиряков выбрало вариант «нет необходимости в переименовании».

А как считаете вы?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Либо Кац, либо Крячков: в Новосибирске переименуют остановку «Площадь Свердлова»

Опрос о необходимости переименования запустили на муниципальном портале Новосибирск (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru