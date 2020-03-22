Либо Кац, либо Крячков: в Новосибирске переименуют остановку «Площадь Свердлова»

22 Март 2020 2020-03-22T07:16:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэрия Новосибирска запустила очередное голосование на муниципальном портале, посвященное инициативам жителей о переименовании различных объектов. На этот раз активисты предлагают дать новые названия проезду в частном секторе Октябрьского района, скверу в Ленинском районе, а также переименовать остановку общественного транспорта «Площадь Свердлова».

Согласно данным опроса, предложено два новых названия. Областной минкульт считает, что остановку стоит назвать «Филармония. Концертный зал имени Каца», а один из городских активистов предлагает название «Сквер архитектора Крячкова».

На данный момент в опросе приняли участие почти 2000 человек. Большинство из них выступают за то, чтобы дать названия «улица Александра Кончина» безымянному пока проезду в Октябрьском районе и «Радуга» безымянному скверу в Ленинском районе.

В части переименования остановки голоса разделились — 33% выступают за «Концертный зал имени Каца», и 38% — за «Сквер архитектора Крячкова». Оставить прежнее название хотят всего 27% участников опроса. Голосование завершится 23 марта в 14:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU