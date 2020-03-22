Либо Кац, либо Крячков: в Новосибирске переименуют остановку «Площадь Свердлова»
Мэрия Новосибирска запустила очередное голосование на муниципальном портале, посвященное инициативам жителей о переименовании различных объектов. На этот раз активисты предлагают дать новые названия проезду в частном секторе Октябрьского района, скверу в Ленинском районе, а также переименовать остановку общественного транспорта «Площадь Свердлова».
Согласно данным опроса, предложено два новых названия. Областной минкульт считает, что остановку стоит назвать «Филармония. Концертный зал имени Каца», а один из городских активистов предлагает название «Сквер архитектора Крячкова».
На данный момент в опросе приняли участие почти 2000 человек. Большинство из них выступают за то, чтобы дать названия «улица Александра Кончина» безымянному пока проезду в Октябрьском районе и «Радуга» безымянному скверу в Ленинском районе.
В части переименования остановки голоса разделились — 33% выступают за «Концертный зал имени Каца», и 38% — за «Сквер архитектора Крячкова». Оставить прежнее название хотят всего 27% участников опроса. Голосование завершится 23 марта в 14:00.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU