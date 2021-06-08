Организаторы вечеринки в Академгородке, где на студентов рухнула крыша, пойдут под суд

Девушка погибла под завалами здания, где проходила вечеринка. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Дело о «смертельной вечеринке» в Академгородке поступило в суд. Напомним, трагедия произошла в феврале прошлого года. Во время тусовки в полузаброшенном здании обвалилась крыша пристройки — это была часть гардероба. Во время ЧП там находились пять человек. Двое были доставлены в больницу с серьезными травмами, еще двоих отпустили домой, одна девушка погибла. Жертва ЧП — Туяна Прушенова, студентка Новосибирского медицинского университета. Девушка было 22 года, оставалось доучиться — 6 месяцев.
— В Советский районный суд поступило уголовное дело по факту обрушения кровли конструкций здания склада строительных материалов, а также пристройки к нему при проведении массового мероприятия, — сообщили в пресс-службе суда.
Фигурантами дела выступают организаторы вечеринки — их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также собственник помещения, который незаконно сдал его в аренду — его обвиняют в превышении должностных полномочий и халатности.
Предварительное слушание по этому делу пройдет 17 июня.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Это была ее первая тусовка»: знакомый рассказал о девушке, погибшей под завалами нелегального ночного клуба
Туяне Прушеновой было 22 года, она приехала в Новосибирск учиться на медика, но вечеринка в Академгородке стала для нее первой и последней (подробнее).
«Кричали и звонили из-под завалов»: крыша рухнула на студентов во время вечеринки в кафе «Родня»
Двое молодых людей находятся в тяжелом состоянии, одна девушка погибла (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер