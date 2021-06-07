Новосибирскую школьницу, сбежавшую от опекуна с годовалым сыном, нашли у ее парня

Сбежавшую от опекуна вместе с годовалым сыном 17-летнюю школьницу нашли в Болотном у ее возлюбленного. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

Сбежавшую от опекуна вместе с годовалым сыном 17-летнюю школьницу нашли в Болотном у ее возлюбленного. Напомним, девочка пропала утром 4 июня: она как обычно вышла на прогулку с сыном, не взяв с собой ни вещей, ни денег. Какое-то время сибирячку видели с коляской в черте поселка «Элитный», где она жила, но потом юная мама будто бы растворилась. Односельчане, которые вышли на поиски девочки, предполагали, что она сбежала к своему 24-летнему возлюбленному, за которого даже собиралась выйти замуж. Однако опекун школьницы расстроила помолвку.

— В итоге, как мы и думали, нашли ее в Болотном, у ее того самого возлюбленного. Домой их пока еще не привезли, наверное, пока что с ними беседует полиция. Но главное, что и она, и малыш живы и здоровы. За него-то мы больше всего переживали, — пояснила КП-Новосибирск жительница поселка Татьяна.

Сейчас опекун школьницы собирается лишить ее родительских прав и забрать мальчика себе. По словам односельчан — юная мама практически не занималась ребенком, а приходившее к ней домой медики не раз находили на теле малыша укусы и ожоги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске опекун расстроила свадьбу 16-летней школьницы и угрожает забрать у нее ребенка

В ответ девушка просит вернуть ее в детский дом и обвиняет новую маму в том, что та отбирает у нее телефон и банковскую карту (подробнее).

Новосибирская школьница с годовалым сыном сбежала из дома после того, как опекун расстроила ее свадьбу

Сейчас 17-летнюю девочку и малыша ищет полиция и ее односельчане (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.