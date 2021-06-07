Новосибирская школьница с годовалым сыном сбежала из дома после того, как опекун расстроила ее свадьбу

17-летняя девочка вместе с годовалым сыном сбежала из дома своего опекуна в поселке «Элитный». Фото: ГУ МВД по НСО

17-летняя школьница вместе с годовалым сыном сбежала из дома своего опекуна в поселке «Элитный» под Новосибирском. Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала ее историю: девочка родила в 16 лет — и попала в центр для беременных подростков. Отец ребенка загремел в тюрьму, как и родная мать девочки. Сложного подростка с младенцем подхватила чужая женщина, оформив опеку. Но пока опекун нянчилась с мальчиком, девочка закрутила роман с 24-летним парнем. Он сделал ей предложение, влюбленные хотели пойти в загс. Но опекун была категорически против, она настаивала, чтобы девочка занималась учебой, а не амурными делами. Односельчане предполагают, что именно к парню и могла сбежать школьница. Ее официально ГУ МВД по Новосибирской области объявило в розыск, разослав ориентировку.

— Она утром 4 июня вышла как бы на прогулку вместе со своим сыном, ему всего год. Хотя при этом у нее с собой толком ничего не было, ни денег, ни вещей. Ребенку она взяла только маленькую бутылочку с чаем. Какое-то время их еще видели в черте поселка, а потом она как будто растворилась. На связь ни с кем не выходит, куда она могла подеваться — никто не знает, — рассказала КП-Новосибирск жительница поселка Татьяна. — Судя по записям с камер, установленных на некоторых домах, девочка за черту поселка не выходила. Но ведь она могла и через лес сбежать. Пока что мы ее тут своими силами ищем. Разбились на группы, нарисовали себе карты на бумажках и ходим, прочесываем места, где она могла быть.

Родственники парня, к которому могла сбежать девочка, живут в городе Болотное в Новосибирской области.

— Точно мы не знаем, но допускаем такую мысль, что она могла куда-то туда уехать, к нему. Хотя, тут все возможно. Все сейчас особенно переживают за малыша. Ведь она сама еще ребенок: девочка она со сложным характером, неформалка, увлеченная готикой и магией, — пояснила Татьяна. — Еще думаем, что она могла убежать к своим подружкам на Затулинку, там она раньше в школе училась. А может быть вообще, к какому-нибудь новому другу. Вроде бы как, у нее там даже была уже какая-то новая влюбленность.

Сейчас поисками школьницы с ребенком занимается полиция. Всех, кто знает что-нибудь о ее местонахождении, оперативники просят обращаться по телефонам: 308-81-81, 232-15-08, 8-951-394-24-71.

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