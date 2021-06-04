Депутату Александру Морозову, обвиненному в мошенничестве, запретили подходить к Коченевской птицефабрике

Суд определил меру пресечения депутату, обвиненному в мошенничестве. Фото: zsnso.ru Фото: Никита МАНЬКО

В пятницу, 4 июня, Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения депутату Законодательного Собрания Александру Морозову. Его обвиняют в мошенничестве.

- Пока идет следствие ему запрещено пользоваться телефоном, Интернетом и телевизором, общаться с работниками «Коченевской птицефабрики» и «Коченевского мясокомбината», а также приближаться к этим зданиям ближе, чем на 250 метров, появляться в местах массового скопления людей, - говорится в сообщении Центрального районного суда.

Александра Морозова освободили из-под стражи в зале суда. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, депутата подозревают в том, что он поспособствовал «Коченевскому мясокомбинату» получить грант на 41 миллион рублей. После этого были заключены липовые договора на строительство, которое существовало только на бумаге. В результате государству нанесен ущерб на 15 миллионов рублей.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что под стражу взят начальник территориального управления автомобильных дорог. Его обвиняют в коррупции. По версии следователей он получил взятку в 5 миллионов рублей.

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