Суд оставил в СИЗО главу управления автодорог Новосибирской области, подозреваемого в коррупции

Суд оставил под стражей экс-главу управления автодорог Новосибирской области и его брата. Фото: Кадр из видео\ СК на транспорте

Железнодорожный районный суд оставил под стражей экс-главу управления автодорог Новосибирской области и его брата. Об этом стало известно сегодня, 1 марта.

— По ходатайству следователя по особо важным делам Западно-Сибирского СУТ СК России продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемых на 3 месяца, а всего до 5 месяцев 4 суток. То есть — до 26 мая 2021 года, — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, сотрудники УФСБ задержали начальника территориального управления автодорог и его брата в декабре 2020 года. Их подозревают в получение взятки больше 5 миллионов от коммерческих организаций. В их квартирах и на рабочих местах провели обыски, сейчас расследование уголовного дела продолжается.

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