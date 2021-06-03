В Новосибирске ограничат скорость электросамокатов

Мэр Новосибирска сообщил, что в городе ограничат скорость всех электросамокатов. Фото: Виктория МИНАЕВА

В четверг, 3 июня, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о том, что в городе ограничат скорость электросамокатов. Работа в этом направлении уже ведется и есть первый результат.

— Мы говорили об этом на сессии. Надеемся добиться договоренностей, которые будут ограничивать всех операторов, ограничивать скорость передвижения электросамокатов, либо каких-то других средств, которые сдаются в аренду, локализовать места их парковок и определение маршрутов, где возможно езда этих средств передвижения, — подчеркнул градоначальник.

Известно, что создатели приложения для аренды электросамокатов Whoosh ввели скоростное ограничение в 14 точках Новосибирска. Это было сделано после того, как власти и депутаты высказались за введение правил пользования электросамокатами.

Напомним, КП-Новосибирск писала о том, что 2 июня в Кировском районе Новосибирска мужчина на электросамокате столкнулся с иномаркой «Шкода». Ранее сибирячка на сбила женщину на тротуаре. В пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области поясняли, что на дороге водитель электросамоката приравнивается к пешеходу. При этом законодательство никак не регулирует эту категорию транспортных средств.

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