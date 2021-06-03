В Новосибирске мужчина на электросамокате врезался в иномарку.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Кировском районе Новосибирска мужчина на электросамокате столкнулся с иномаркой «Шкода». Подробности о ДТП, которое случилось накануне, 2 июня, рассказали в региональной ГИБДД.
— 39-летний мужчина двигался на электрическом самокате по улице Петухова со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев в сторону улицы Советское шоссе и у дома № 68 столкнулся с иномаркой «Шкода Суперб», которой управлял 51-летний сибиряк, поворачивающий на улицу Громова, — уточнили в ведомстве.
Известно, в результате ДТП пострадал мужчина, управляющий электросамокатом. Он получил различные травмы.
В настоящий момент в обстоятельствах аварии разбирается полиция. Сотрудники ГИБДД выясняют причины случившегося.
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