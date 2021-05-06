Сибирячка на электросамокате сбила женщину на тротуаре: это попало на видео

Сибирячка на электросамокате сбила женщину на тротуаре.

В Новосибирске девушка на самокате влетела в женщину, идущую по тротуару. Кадры инцидента, который случился на улице Мичурина, появились в соцсети накануне, 5 мая.

- Улицы Новосибирска заполонили прокатные электросамокаты. К счастью, в этот раз всё обошлось: сбитая девушка самостоятельно поднялась и начала отряхиваться, - написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На видео к посту видно, что женщина перешла дорогу по пешеходному переходу и пыталась повернуть налево. В этот момент ее сбила девушка на электросамокате, которая, судя по всему, хотела пересечь проезжую часть, не слезая с самоката. В результате столкновения обе сибирячки упали на асфальт. Девушке на самокате помог подняться ее спутник. На кадрах видно, что молодых людей не волновало состояние сбитой женщины.

Подписчиков группы ситуация возмутила. Они уверены, женщине нужно обратиться в полицию, чтобы девушку на самокате привлекли к ответственности.

- Их наказывать надо! Так и покалечить могут, я бы на месте этой девушки так это не оставила!

- Опасно, конечно, носятся так сильно!

- Она неслась и даже не смотрела на дорогу. Женщина ещё спасла её - так бы она под машину залетела, которая уже трогалась, - написали новосибирцы.

Напомним, в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области поясняли, что на дороге водитель электросамоката приравнивается к пешеходу. При этом законодательство никак не регулирует эту категорию транспортных средств. Согласно ПДД, электросамокаты должны передвигаться по тротуару. Однако пострадавшая женщина может обратиться в полицию с заявлением о причинении вреда здоровью.

Отметим, аналогичный случай произошел на днях в саду имени Кирова. Здесь, парень на электросамокате сбил девушку. Сибирячка повредила руку и колено. Она рассказала, что молодой человек не извинился и не помог ей подняться: он просто уехал с места ЧП. Девушка ищет очевидцев случившегося.

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