Новосибирская прокуратура начала проверку после падения в колодец годовалого мальчика. Фото: Олег Укладов

В четверг, 3 июня, прокуратура Ленинского района Новосибирска начала проверку по факту инцидента с годовалым мальчиком. Напомним, накануне, 2 июня, ребенок провалился в канализационный люк и получил травмы. Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, ЧП произошло на территории НГТУ.

— Предварительно установлено, что ребенок находился на территории образовательного учреждения вместе с матерью. Находясь на газоне, мальчик наступил на металлическую крышку люка, которая из-за отсутствия находящегося в исправном состоянии крепления перевернулась, и малыш упал в колодец. Ребенка достали из люка, после чего госпитализировали его в больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травмы и сотрясение мозга, — уточнили в ведомстве.

В рамках проверки прокуроры оценят деятельность должностных лиц НГТУ. Они установят, как на территории учреждения обеспечивали безопасность, а также то, как использовались элементы коммуникаций. Меры прокурорского реагирования примут в случае наличия оснований.

Ранее КП-Новосибирск писала, что региональный СК после инцидента с ребенком возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Следователи уже установили ответственных лиц, которые не обеспечили надлежащую эксплуатацию и обслуживание колодца

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