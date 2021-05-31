В Новосибирске тревел-блогеру, которого обвинили в убийстве подписчика, продлили арест

Блогер уже год находится в СИЗО. Фото: соцсети

В понедельник, 31 мая, стало известно о том, что блогеру Анатолию Гомзякову, обвиненному в убийстве подписчика, продлили арест. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердила супруга сибиряка Софья Гомзякова.

— К сожалению, это правда. В СИЗО он будет находиться до 3 сентября 2021, — сообщила КП-Новосибирск Софья. — Основание все те же, так как следствие не окончено, Толя, по их мнению, может скрыться, оказывать давление на свидетелей, уничтожить возможные улики и потенциально опасен для общества. При это всем, не один из этих аргументов не был документально доказан следствием.

Напомним, громкое убийство в Новосибирске с весьма загадочными обстоятельствами произошло больше года назад, 2 апреля. На левом берегу города под окнами высотки было найдено тело арт-менеджера Алексея Хребтова. Он был подписан в «Инстаграме» на многих блогеров, в том числе следил за постами путешественника Анатолия Гомзякова. В тот злополучный вечер Алексей позвал блогера в гости, в квартиру-студию на 24-м этаже. На утро хозяина квартиры обнаружили мертвым на газоне. Анатолий утверждал, что крепко уснул и не знает, что произошло, предположил, что Алексей мог свести счеты с жизнью. Но экспертиза показала, что мужчине перед смертью кто-то проломил голову, а блогер — последний кто видел Алексея живым. Анатолий свою вину отрицает.

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