В отношении новосибирца, плюнувшего в лицо 11-летнему «обидчику» его дочери, возбудили уголовное дело

Разборки на детской площадке попали на запись видеокамеры домофона. Фото: Анна ПАШАГИНА\ Кадр из видео

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который плюнул в лицо 11-летнему мальчику и заставил его на коленях извиниться перед его дочерью. Напомним, произошло все 19 мая, во дворе дома на улице Адриена Лежена. Разборки на детской площадке попали на запись видеокамеры домофона.

— Органами Следственного комитета России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя города Новосибирска по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои), — пояснили в областном Следственном комитете.

Напомним, ранее ход и результаты проверки были поставлены на контроль главой СКР Александром Бастрыкиным. Сейчас правоохранители устанавливают круг свидетелей преступления и продолжают выяснять обстоятельства преступления.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Какое право он имел?»: в Новосибирске отец второклассницы поставил на колени 11-летнего мальчика на детской площадке и плюнул ему в лицо

Совсем недетские разборки между взрослым мужчиной и школьником попали на видео. Сейчас его смотрят в Следственном комитете (подробнее).

Глава СК России взял на контроль проверку в отношении новосибирца, плюнувшего в 11-летнего «обидчика» дочери

Разборки на детской площадки попали на запись видеокамеры домофона (подробнее).