В Новосибирской области второклассница получила 100 тысяч рублей за спасание подруги

Второклассница из Новосибирской области станет обладательницей премии «Человек Поступок». Фото: предоставлено мамой Дианы

Второклассница из Новосибирской области станет обладательницей премии «Человек Поступок» от Фонда развития регионов России «+7». Напомним, 8-летняя Диана Акушко не растерялась, когда ее подруга провалилась под лед и спасла ей жизнь. Инцидент произошел в городе Обь в апреле этого года. В ближайшее время, родителям девочки выплатят премию в размере 100 тысяч рублей.

— Новость о том, что дочку решили наградить, стала для нас полной неожиданностью. Нам уже позвонили из фонда, сообщили об этом. Пока еще нам просто сложно во все это поверить, поэтому мы еще не думали, что будем делать с этими деньгами, — пояснила КП-Новосибирск мама Дианы.

Напомним, в обстоятельствах несчастного случая, произошедшего со школьницами, возвращавшимися с занятий, разбирается следственный комитет.

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