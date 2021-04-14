Следователи проводят проверку после того, как под Новосибирском школьница упала в ледяную воду

Следственный комитет проводит проверку после того, как под Новосибирском второклассница спасла подругу, упавшую в ледяную воду. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет проводит проверку после того, как под Новосибирском второклассница спасла подругу, которая с головой ушла под воду. Напомним, ЧП произошло 7 апреля в городе Обь, когда девочки возвращались с занятий в школе по тропинке вдоль озера Козловское. Одна из них поскользнулась и упала в ледяную воду, но юная сибирячка пришла на помощь подруге.

— Следственными органами регионального следственного управления организована уголовно-процессуальная проверка в связи с не обеспечением безопасных условий для посещения детьми школы, — пояснили в областном следственном комитете.

КП-Новосибирск пообщалась с мамой 8-летней сибирячки, не побоявшейся броситься на помощь подруге. Женщина рассказала, что в МЧС ее дочку хотят наградить за подвиг.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пришла со школы вся мокрая, ручонки трясутся...»: под Новосибирском второклассница спасла подругу, которая с головой ушла под воду

Девочка, не раздумывая, бросилась на помощь однокласснице, вытащила ее из озера и спасла ей жизнь (подробнее).