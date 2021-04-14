Следователи проводят проверку после того, как под Новосибирском школьница упала в ледяную воду

Следственный комитет проводит проверку после того, как под Новосибирском второклассница спасла подругу, упавшую в ледяную воду.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Следственный комитет проводит проверку после того, как под Новосибирском второклассница спасла подругу, которая с головой ушла под воду. Напомним, ЧП произошло 7 апреля в городе Обь, когда девочки возвращались с занятий в школе по тропинке вдоль озера Козловское. Одна из них поскользнулась и упала в ледяную воду, но юная сибирячка пришла на помощь подруге.
— Следственными органами регионального следственного управления организована уголовно-процессуальная проверка в связи с не обеспечением безопасных условий для посещения детьми школы, — пояснили в областном следственном комитете.
КП-Новосибирск пообщалась с мамой 8-летней сибирячки, не побоявшейся броситься на помощь подруге. Женщина рассказала, что в МЧС ее дочку хотят наградить за подвиг.
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