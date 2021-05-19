Власти прокомментировали сообщения о минированиях в новосибирских школах и вузах

В Новосибирске эвакуировали студентов и преподавателей НГТУ. Фото: Алина Литвинова

В аппарате антитеррористической комиссии Новосибирской области прокомментировали эвакуацию в школах и вузах города 19 мая из-за сообщений о минировании.

— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводятся регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, — пояснили в АТК Новосибирской области.

Сейчас правоохранители выясняют, кто сообщил в учебные заведения об угрозе. Ситуация находится на контроле антитеррористической комиссии Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске эвакуировали студентов и преподавателей НГТУ: фото и видео

К зданию университета приехали полицейские и врачи (подробнее).

В Новосибирске эвакуировали учеников школы № 41

На месте работают экстренные службы (подробнее).