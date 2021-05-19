Власти прокомментировали сообщения о минированиях в новосибирских школах и вузах

В Новосибирске эвакуировали студентов и преподавателей НГТУ. Фото: Алина Литвинова
В аппарате антитеррористической комиссии Новосибирской области прокомментировали эвакуацию в школах и вузах города 19 мая из-за сообщений о минировании.
— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводятся регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, — пояснили в АТК Новосибирской области.
Сейчас правоохранители выясняют, кто сообщил в учебные заведения об угрозе. Ситуация находится на контроле антитеррористической комиссии Новосибирской области.
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