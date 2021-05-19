В Новосибирске эвакуировали учеников школы № 41

В Новосибирске эвакуировали учеников школы № 14. Фото: "АСТ-54".
В среду, 19 мая, учеников и педагогов школы № 41 в Кировском районе Новосибирска экстренно вывели на улицу. Информация об этом появилась в соцсети.
— Всех попросили покинуть здание. На месте работают сотрудники экстренных служб, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».
На момент публикации в учебном заведении на звонки не ответили. В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск уточнили, что сейчас информация о случившемся уточняется.
Напомним, это не единственная эвакуация за сегодня. Так, в среду, 19 мая, из здания НГТУ вывели студентов и преподавателей. Как сообщил КП-Новосибирск очевидец, в учебное заведение поступила информация о заложенной бомбе. В настоящий момент в университете работают экстренные службы, учебный процесс приостановлен.
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