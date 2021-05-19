В Новосибирске эвакуировали студентов и преподавателей НГТУ: фото и видео

Преподавателей и студентов эвакуировали из НГТУ. Фото: Алина Литвинова

В среду, 19 мая, в Новосибирске эвакуировали преподавателей и студентов НГТУ. Они столпились рядом с учебным заведением. В университет пока никого не пускают.

— Мы сначала обрадовались, что отменили занятия, а потом испугались, так как узнали, что это не учебная тревога, а поступило сообщение о минировании, — рассказала КП-Новосибирск студентка Алина Литвинова.

Занятия в университете отменили, а студентов отправили по домам. Фото: Алина Литвинова

Со слов студент к учебному заведению приехали полицейские и «скорая помощь».

В полиции КП-Новосибирск сообщили о том, что информация уточняется.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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