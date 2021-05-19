В НГТУ прокомментировали эвакуацию студентов 19 мая. Фото: Алина Литвинова.

В среду, 19 мая, студентов и преподавателей НГТУ экстренно эвакуировали. Известно, что в учебное заведение позвонил неизвестный и сообщил о заложенной бомбе. Подробности о случившемся КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе университета.

— Был звонок с информацией о минировании. Сейчас на месте продолжают работать экстренные службы. Учащихся и преподавателей отпустили домой, сегодня занятий не будет. Лекции продолжатся после распоряжения силовых органов, — уточнил пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.

Ранее КП-Новосибирск писала, что сначала студенты обрадовались, что занятия отменили. Однако затем они испугались, узнав, что в здании может быть бомба.

Напомним, в среду, 19 мая, эвакуировали также и школу № 41 в Кировском районе Новосибирска. В учебное заведение поступила информация о взрывном устройстве.

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