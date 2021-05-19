Следователи проверят новосибирца, который плюнул в лицо 11-летнему «обидчику» дочери и заставил на коленях извиняться. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи проводят проверку инцидента, случившегося на улице Адриена Лежена в Новосибирске. Там в начале мая новосибирец плюнул в лицо 11-летнему мальчику и заставил его встать на колени перед девочкой. Так сибиряк хотел наказать ребенка, который якобы обидел его дочь.

— По факту случившегося СК РФ по Новосибирской области организовал доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства, изложенные в СМИ. После проверки будет принято решение в соответствии с законом, — уточнили в СК РФ по Новосибирской области.

Напомним, унизительный инцидент произошел на глазах у других детей. Сибиряк быстрым шагом подошел к ребенку, схватил за голову и заставил опуститься на колени перед девочкой. Мальчик не мог противиться взрослому, поэтому выполнил его требования. После того как ребенок извинился, мужчина ударил его по голове и удалился вместе с дочерью. По предварительным данным, подросток, которого оскорбили, вовсе не обижал девочку. Родители мальчика намерены привлечь мужчину к ответственности за такое отношение.

Ранее КП-Новосибирск писала, что проверку по факту случившегося также проводит ГУ МВД по Новосибирской области. В полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.

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