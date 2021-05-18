«Помолись за меня»: стало известно содержание прощальной записки погибшей студентки НГУ

Девушка оставила прощальную записку. Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"

Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили, что погибшая студентка НГУ написала в прощальной записке своей матери. Напомним, что 18 мая 22-летнюю Любовь П. нашли мертвой в озере в Каинской Заимке.

— Мама, прости. Меня больше нет. Я везде и нигде. Я была вынуждена свести счеты с жизнью именно в этом месте. В общаге пусто, я вынесла вещи и оставила необходимое. Помолись за меня, — написала Любовь на прощание.

Напомним, о пропаже девушки стало известно 16 мая. Она ушла из общежития, взяв с собой только серый рюкзак. Из особых примет у нее были очки и брекеты. На поиски Любы были брошены все силы волонтеров и полицейских.

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