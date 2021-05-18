«Помолись за меня»: стало известно содержание прощальной записки погибшей студентки НГУ

Девушка оставила прощальную записку. Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"
Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили, что погибшая студентка НГУ написала в прощальной записке своей матери. Напомним, что 18 мая 22-летнюю Любовь П. нашли мертвой в озере в Каинской Заимке.
— Мама, прости. Меня больше нет. Я везде и нигде. Я была вынуждена свести счеты с жизнью именно в этом месте. В общаге пусто, я вынесла вещи и оставила необходимое. Помолись за меня, — написала Любовь на прощание.
Напомним, о пропаже девушки стало известно 16 мая. Она ушла из общежития, взяв с собой только серый рюкзак. Из особых примет у нее были очки и брекеты. На поиски Любы были брошены все силы волонтеров и полицейских.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Ищите меня здесь»: пропавшая студентка НГУ в предсмертной записке оставила карту, где искать ее тело
В Новосибирске завершились поиски 22-летней Любовь П., девушку нашли погибшей (подробности)
В Новосибирске ищут девушку в очках и с серым рюкзаком
О ней ничего неизвестно уже несколько часов (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер