«Ищите меня здесь»: пропавшая студентка НГУ в предсмертной записке оставила карту, где искать ее тело

Девушку объявили в розыск 16 мая. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

22-летнюю студентку НГУ Любовь П., которая приехала учиться в Новосибирск из Омска, нашли погибшей. По данным источника КП-Новосибирск, речь идет, скорее всего, о суициде. Девушка отправила маме прощальную записку, в которой указала, где именно искать ее тело.

— Там была карта 2Гиса и отмечено место. Тело было найдено в районе ОбьГЭС, в воде, примерно в том месте, где и было указано в предсмертной записке, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, студентка пропала 15 мая. Она вышла из своей комнаты общежития, оставив там сотовый телефон и документы. Но при этом с собой у девушки был рюкзак. Мама студентки обратилась за помощью в полицию на следующий день, с 16 мая студентка находилась в розыске. Также ее поисками занимались волонтеры из отряда «ЛизаАлерт».

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