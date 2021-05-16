В Новосибирске ищут девушку в очках и с серым рюкзаком

Девушка пропала 16 мая. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» ищет пропавшую 22-летнюю Любовь Петрову. Девушка ушла из дома 16 мая и о ней до сих пор ничего неизвестно.

— Девушка внезапно перестала выходить на связь с родственниками. Она живет отдельно от них в Академгородке в Советском районе, — рассказала КП-Новосибирск Алеся Яблонских, руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Рост сибирячки 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые до плеч, глаза серые. Любовь носит очки и брекеты.

— В чем она ушла из дома пока еще неизвестно. Сейчас мы смотрим камеры. Как только станет известно — сразу же добавим это в ориентировку, — уточнили волонтеры.

Если вам что-то известно о местонахождении Любови Петровой сообщите пожалуйста по номеру 112 или 8-800-700-54-52.

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