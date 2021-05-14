Мэрия Новосибирска запустила опрос о прокате электросамокатов в городе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске набирают популярность электросамокаты. Из-за роста спроса на этот вид транспорта в мэрии города запустили опрос на счет безопасности такого средства передвижения. Власти хотят выяснить, насколько для горожан удобен этот транспорт, считают ли они его опасным или нет. Информация об этом появилась на сайте администрации Новосибирска накануне, 13 мая.

Пройти опрос новосибирцы могут на двух независимых платформах, которые предусматривают обратную связь:

— муниципальном портале города Новосибирска по ссылке;

— портале «Госуслуги» (можно зайти через сайт города Новосибирска https://novo-sibirsk.ru/, кликнув на виджет «Госуслуги — Мой выбор, Мое будущее», раздел «Общественное голосование», вкладка «Опросы»), — говорится на сайте мэрии.

Стоит отметить, что в Новосибирске уже произошло несколько инцидентов с участием электросамокатов. Так, ранее КП-Новосибирск писала, что сибиряк на электросамокате сбил девушку в саду имени Кирова. В результате наезда горожанка получила травмы. Кроме того, девушка на электросамокате влетела в женщину на тротуаре.

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