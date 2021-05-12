Сибиряк, призывавший к экстремизму в соцсетях, продавал детское порно. Фото: стоп-кадр.

Житель Искитима, ранее задержанный за призывы к экстремизму в сети, продавал детское порно. Запрещенные материалы нашли на компьютере злоумышленника в ходе обысков в его квартире. Сам он также сознался в содеянном. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в среду, 11 мая.

— Продавал детскую порнографию через интернет за 300 рублей. Объявления размещал на сайте. Деньги приходили на телефон, зарегистрированный на мое имя. После чего переводил их на карту для личных целей, — сознался злоумышленник на допросе.

Известно, что злоумышленника задержали 30 апреля. Затем сибиряка заключили под стражу. Как сообщали в СК РФ по Новосибирской области, его обвинили по статье 212 часть 3 УК РФ — «Призыв к массовым беспорядкам» и статья 280 часть 2 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следователи поймали сибиряка, призывавшего к беспорядкам в сети

В его доме прошли обыски (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.