Следователи поймали сибиряка, призывавшего к беспорядкам в сети

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Новосибирской области. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В отношении 42-летнего жителя Искитима возбудили два уголовных дела: по части 3 статьи 212 УК РФ за призывы к массовым беспорядкам и по части 2 статьи 280 УК РФ за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в областном Следственном комитете.

— По версии следствия, в марте 2021 года 42-летний житель города Искитим разместил в интернете в открытом доступе текстовые сообщение, в которых призывал людей к применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, к приготовлению предметов, используемых в качестве оружия, а также к изготовлению и применению взрывчатых веществ, — пояснили в областном следственном комитете.

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Новосибирской области.

Сегодня, 30 апреля, подозреваемого задержали, дома у него прошли обыски. На допросе сибиряк признался, что действительно писал такие посты в сети. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании для него пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как 28-летнему новосибирцу вынесли приговор з аналогичное преступление. Мужчина разместил в сети видео, где призывал людей устраивать массовые беспорядки с насилием, погромами, поджогами, применении оружия, взрывчаток, а также оказывать сопротивление силовикам. Суд назначил ему наказание в виде 2,2 лет лишения свободы условно.

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Об этом рассказали в Следственном комитете (подробнее).