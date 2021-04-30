Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Происшествия30 апреля 2021 14:25

Следователи поймали сибиряка, призывавшего к беспорядкам в сети

В его доме прошли обыски
Галина СИМОНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Новосибирской области.

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Новосибирской области.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В отношении 42-летнего жителя Искитима возбудили два уголовных дела: по части 3 статьи 212 УК РФ за призывы к массовым беспорядкам и по части 2 статьи 280 УК РФ за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в областном Следственном комитете.

— По версии следствия, в марте 2021 года 42-летний житель города Искитим разместил в интернете в открытом доступе текстовые сообщение, в которых призывал людей к применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, к приготовлению предметов, используемых в качестве оружия, а также к изготовлению и применению взрывчатых веществ, — пояснили в областном следственном комитете.

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Новосибирской области.

Сегодня, 30 апреля, подозреваемого задержали, дома у него прошли обыски. На допросе сибиряк признался, что действительно писал такие посты в сети. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании для него пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как 28-летнему новосибирцу вынесли приговор з аналогичное преступление. Мужчина разместил в сети видео, где призывал людей устраивать массовые беспорядки с насилием, погромами, поджогами, применении оружия, взрывчаток, а также оказывать сопротивление силовикам. Суд назначил ему наказание в виде 2,2 лет лишения свободы условно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирцу, призывавшему к массовым беспорядкам в соцсетях, вынесли приговор

Об этом рассказали в Следственном комитете (подробнее).

Криминал