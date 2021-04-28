Новосибирцу, призывавшему к массовым беспорядкам в соцсетях, вынесли приговор

Новосибирцу, призывавшего к массовым беспорядка в соцсетях, вынесли приговор. Фото: Кадр из видео

Новосибирцу, призывавшего к массовым беспорядка в соцсетях, вынесли приговор. Об этом рассказали в областном следственном комитете сегодня, 28 апреля.

— Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных части 3 статьи 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) и части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»), — пояснили в Следственном комитете по Новосибирской области.

28-летний новосибирец в период с 23 по 26 января 2021 года разместил на своей странице в соцсети видео, где он призывал людей устраивать массовые беспорядки с насилием, погромами, поджогами, применении оружия, взрывчаток, а также оказывать сопротивление силовикам.

Суд назначил ему наказание в виде 2,2 лет лишения свободы условно.

Напомним, несанкционированный митинг 31 января 2021 года в Новосибирске прошел днем в воскресенье на площади Ленина. В мэрии города объясняли, что согласованным данное мероприятие не было, а значит, участие в нем являлось незаконным.

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