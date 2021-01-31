Несанкционированный митинг 31 января 2021 года в Новосибирске: фото, видео

В акции участвовали дети и студенты. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Несанкционированный митинг 31 января 2021 года в Новосибирске прошел днем в воскресенье на площади Ленина.

Подростки воспринимали митинг как развлечение. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В мэрии Новосибирска подчеркнули: участие в данной акции являлось незаконным.

Митинг был несанкционированным. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- В мэрию не поступали заявления на проведение каких-либо акций, - пояснил мэр Анатолий Локоть.

Первого нарушителя задержали еще за сутки до самого митинга: он призывал к погромам и беспорядкам во время акции.

Полиция дежурила в центре города. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Непосредственно в воскресенье, по предварительным данным мэрии Новосибирска, участвовали в незаконном митинге около 1000 человек.

Нарушители дают объяснения в полиции. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На площади Ленина собрались около 300 человек.

Некоторые дети приходили с родными. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В этот раз детей и студентов на акции участвовало значительно меньше, чем неделю назад.

Во время митинга не обошлось без задержаний. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Не обошлось без задержаний тех, кто выкрикивал оскорбительные лозунги и провоцировал толпу.

В целях безопасности силовики перекрыли движение в центре города, а также входы в станцию метро «Площадь Ленина».

Митинг прошел без ЧП. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кстати, во время акции полицейские раздавали маски присутствующим на митинге.

- Такие мера была необходима в качестве профилактики коронавируса, - рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области. - Вручались маски участникам митинга вместе с протоколом об административном правонарушении.

В акции участвовали пожилые люди. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Во время акции все прошло без ЧП, нарушители дают объяснения в полиции.

Полиция охраняла порядок на площади Ленина. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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