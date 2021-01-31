Несанкционированный митинг 31 января 2021 года в Новосибирске: фото, видео

В акции участвовали дети и студенты.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Несанкционированный митинг 31 января 2021 года в Новосибирске прошел днем в воскресенье на площади Ленина.
Подростки воспринимали митинг как развлечение.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В мэрии Новосибирска подчеркнули: участие в данной акции являлось незаконным.
Митинг был несанкционированным.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
- В мэрию не поступали заявления на проведение каких-либо акций, - пояснил мэр Анатолий Локоть.
Первого нарушителя задержали еще за сутки до самого митинга: он призывал к погромам и беспорядкам во время акции.
Полиция дежурила в центре города.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Непосредственно в воскресенье, по предварительным данным мэрии Новосибирска, участвовали в незаконном митинге около 1000 человек.
Нарушители дают объяснения в полиции.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
На площади Ленина собрались около 300 человек.
Некоторые дети приходили с родными.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В этот раз детей и студентов на акции участвовало значительно меньше, чем неделю назад.
Во время митинга не обошлось без задержаний.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Не обошлось без задержаний тех, кто выкрикивал оскорбительные лозунги и провоцировал толпу.
В целях безопасности силовики перекрыли движение в центре города, а также входы в станцию метро «Площадь Ленина».
Митинг прошел без ЧП.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Кстати, во время акции полицейские раздавали маски присутствующим на митинге.
- Такие мера была необходима в качестве профилактики коронавируса, - рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области. - Вручались маски участникам митинга вместе с протоколом об административном правонарушении.
В акции участвовали пожилые люди.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Во время акции все прошло без ЧП, нарушители дают объяснения в полиции.
Полиция охраняла порядок на площади Ленина.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
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