Новосибирца будут судить за призывы к массовым беспорядкам в соцсетях

Новосибирца арестовали за призывы к массовым беспорядкам в соцсетях. Фото: Кадр из видео

Новосибирца, арестованного за призывы к массовым беспорядкам в соцсетях, будут судить. Об этом сообщили в областном следственном комитете сегодня, 9 апреля.

— В ходе предварительного следствия установлено, что 28-летний житель Новосибирска с 23 по 26 января 2021 года разместил на своей странице в социальной сети видеозапись, доступную для широкого круга пользователей, содержащую призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимися насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти, — пояснили в областном следственном комитете.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) и статье 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»).

Сейчас уголовное с обвинительным заключением было направлено для рассмотрения в суд.

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