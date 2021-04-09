Новосибирца будут судить за призывы к массовым беспорядкам в соцсетях

Новосибирца арестовали за призывы к массовым беспорядкам в соцсетях. Фото: Кадр из видео
Новосибирца, арестованного за призывы к массовым беспорядкам в соцсетях, будут судить. Об этом сообщили в областном следственном комитете сегодня, 9 апреля.
— В ходе предварительного следствия установлено, что 28-летний житель Новосибирска с 23 по 26 января 2021 года разместил на своей странице в социальной сети видеозапись, доступную для широкого круга пользователей, содержащую призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимися насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти, — пояснили в областном следственном комитете.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) и статье 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»).
Сейчас уголовное с обвинительным заключением было направлено для рассмотрения в суд.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер
Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске задержали автора поста, призывавшего к погромам на несанкционированном митинге 31 января 2021 года
27-летнего мужчину поместили под стражу (подробнее).