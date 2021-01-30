В Новосибирске задержали автора поста, призывавшего к погромам на несанкционированном митинге 31 января 2021 года

В отношении сибиряка возбуждено уголовное дело за призыв к экстремизму. Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области.

В Новосибирской области задержали местного жителя, призывавшего к массовым беспорядкам во время несанкционированного митинга 31 января 2021 года.

— По версии следствия, с 23 по 26 января 2021 года 27-летний житель Новосибирска опубликовал на открытой странице в соцсети видео. Ролик содержал призывы к массовым беспорядкам с насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих. А также к оказанию вооруженного сопротивления сотрудникам полиции во время несанкционированной акции протеста в Новосибирске 31 января 2021 года, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В отношении мужчины сотрудники УФСБ возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Сейчас он находится под стражей, правоохранители выясняют все обстоятельства прооизошедшего. Расследование дела взял на личный контроль руководитель Следственного управления.

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