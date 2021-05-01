Сибиряка, призывавшего к беспорядкам в сети, заключили под стражу

Мужчина призывал людей к применению насилия. Фото: Олег ЗОЛОТО

42-летнего жителя Искитима, который призывал к массовым беспорядкам в сети, заключили под стражу. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

— Следователи предъявили мужчине обвинения по статье 212 часть 3 УК РФ — «Призыв к массовым беспорядкам» и статья 280 часть 2 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» , — рассказала Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ.

Напомним, что по версии следствия сибиряк разместил в интернете текст, в которых призывал людей к применению насилия в отношении правоохранителей, их семей, к изготовлению взрывчатых веществ. Мужчину задержали 30 апреля.

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