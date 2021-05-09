В День Победы 9 мая заложили первый камень стелы «Новосибирск — город трудовой доблести»

В Новосибирске на площади Калинина заложили первый камень стелы «Новосибирск — город трудовой доблести». Фото: Алена МАРТЫНОВА

В День Победы 9 мая 2021 года в Новосибирске на площади Калинина заложили первый камень стелы «Новосибирск — город трудовой доблести». Он был установлен в центре трамвайного кольца.

— Мы действительно проделали большую работу в прошлом году, подняли архивные документы, подготовили все необходимое для того, чтобы Новосибирску было присвоено звание города трудовой доблести, — отметил на мероприятии губернатор Андрей Травников. — Но главное, что сотни тысяч новосибирцев поддержали эту идею — чтобы у нас в городе появился такой достойный символ вклада сибиряков в славную Победу 1945 года!

Звание присвоили городу в июле прошлого года. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Напомним, Новосибирск получит звание «Город трудовой доблести» в июле 2020 года. За это проголосовали более 500 тысяч жителей региона (голосование шло параллельно с поправками в Конституцию). Также сотрудники института истории СО РАН собрали архивную справку о том, почему Новосибирску должно быть присвоено это звание. Владимир Путин поддержал эту инициативу.

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