Обложка новой книги: Полиграфическая студия «Master Color».

«Комсомольская правда» встретилась с одним из инициаторов создания книги - директором Государственного архива Новосибирской области Дмитрием Симоновым и археографом 1-й категории Государственного архива Новосибирской области Игорем Самариным. Мы поговорили о значимом событии: выпуске новой книги «Новосибирск - город трудовой доблести». Рассказываем, чем эта книга уникальна и интересна.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ НОВОСИБИРСКИХ ИСТОРИКОВ

2 июля 2020 года указом Президента РФ Новосибирск в числе других 20 городов нашей страны получил звание Города трудовой доблести.

- Когда это произошло, очень естественно появилась мысль о книге, потому что сама идея уже витала в воздухе. Стало понятно, что нужна книга, в которой были бы зафиксированы и задокументированы факты, свидетельствующие о трудовой доблести Новосибирска. Наша инициатива нашла поддержку у Новосибирского областного организационного комитета «Победа». Решение писать книгу окончательно сформировалось в октябре 2020 года. Управление государственной архивной службы Новосибирской области и Государственный архив выступили координаторами проекта. В состав авторского коллектива вошли сотрудники Государственного архива Новосибирской области, Городского архива Новосибирска, Новосибирской государственной областной научной библиотеки, Музея города Новосибирска, Исторического парка «Россия - моя история», Новосибирского государственного университета, Новосибирского государственного педагогического университета, Института истории СО РАН, - перечисляет Дмитрий Симонов. - Работа по подготовке материалов для книги велась на добровольных началах. У гуманитарного сообщества Новосибирска была общая цель: расшифровать жителям региона, внесшего огромный вклад в Победу, смысл фразы «Новосибирск - город трудовой доблести».

Дмитрий Симонов (слева) и Игорь Самарин рассказывают о новой книге. Предоставлено Государственным архивом Новосибирской области.

МАКСИМАЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Эта книга - некоммерческий проект. Она была напечатана в новосибирской полиграфической студии «Master Color» всего в 300 экземплярах. Ее передадут в городские и районные библиотеки, районные архивы. Она не предназначена для продажи, и в бумажном варианте купить ее не получится. Но в электронном виде книга будет доступна в любое время для всех желающих. В ближайшее время ее выложат в свободный доступ на портале Мультимедийный архив Новосибирской области (archportal.nso.ru), на сайтах организаций, сотрудники которых принимали участие в проекте.

- Кроме того, имеется договоренность с министерством образования Новосибирской области о распространении электронного варианта книги по всем учебным заведениям нашего региона, чтобы издание было максимально доступно, - подчеркнул Дмитрий Симонов. - Мы стремились к тому, чтобы книга не выглядела сухим научным изданием, мы сделали ее научно-популярной. Старались сделать так, чтобы ее было интересно читать человеку любого возраста и с любым уровнем образования. В издании много иллюстраций и продуманная структура.

ОЖИВШАЯ ИСТОРИЯ

Уникальность книги в том, что под одной обложкой здесь собраны документы и фотографии о деятельности в сфере промышленности, сельского хозяйства, науки, образования, культуры, здравоохранения, а также транспортных организаций и правоохранительных органов. Это комплексное представление о трудовых свершениях новосибирцев в годы Великой Отечественной войны.

- Вы знали, что за годы войны предприятия Новосибирска изготовили 125 миллионов снарядов, а это около третьей части всего объема их производства в СССР в годы войны? Чкаловский завод выпустил почти 16 тысяч истребителей, это четверть от всех истребителей, произведенных в СССР в то время. Я хочу особенно отметить, что не только город Новосибирск внес вклад в Победу, это огромная заслуга всей области. Колхозники, рабочие совхозов и машинно-тракторных станций ударно трудились, чтобы обеспечить фронт и тыл сельскохозяйственной продукцией, - объясняет Дмитрий Симонов.

- Представляете, люди не только работали в полях - они еще и личные вещи, продукты, деньги сдавали в фонды материальной помощи армии и жителям освобожденных от оккупантов территорий. А больше всего в работе над книгой меня поразил один документ: подписной лист по сбору средств… от школьников второго класса! На бумажном листочке в графах стоят 3, 5, 20 рублей. Совсем маленькие ребятишки отдавали последнее, и их никто к этому не принуждал. Вот такая потрясающая внутренняя сознательность. Тогда вся страна была объединена одной целью: победить. Когда изучаешь подобные документы, испытываешь мощные чувства, переполняют эмоции, просто ком в горле стоит… - поделился Игорь Самарин. - В нашей книге есть письмо в Новосибирский областной комитет ВЛКСМ, где сообщается, что на собранные рабочими Новосибирской области деньги (больше миллиона рублей) построили 24 «Катюши». Представляете, 24 боевые машины!

- В нашей книге не сухая безликая информация. Иллюстративного материала здесь около 70 процентов. И когда вы видите эти архивные документы, вырезки из газет, фотографии тех лет, - история будто оживает перед глазами. За годы войны на пожертвования жителей Новосибирской области построили 11 бронепоездов, 6 авиаэскадрилий, подводную лодку М-107, танковые колонны, - перечисляет Дмитрий Симонов.

Предоставлено Государственным архивом Новосибирской области.

НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ

Наши собеседники поделились, что в работе над книгой им пришлось столкнуться с рядом сложностей. Во-первых, сжатые сроки. Исторические труды обычно пишутся неспешно. Дмитрий Симонов отметил, что сама тема располагала к тому, что усилием коллектива авторов-единомышленников удалось обработать колоссальное количество материала за ограниченное время и получить достойный результат. Во-вторых, белые пятна в истории.

- При подготовке материалов выяснилось, что ряд вопросов и сюжетов недостаточно освещен в историографии и требует дополнительного, более скрупулезного исследования, - отметил Дмитрий Симонов. - Определенную сложность вызвал анализ статистических данных, так как в большинстве научных исследований эти данные представлены по Западной Сибири или Сибири в целом, зачастую без разделения на конкретные области и края. Следует также иметь в виду, что и сама Новосибирская область в 1941 - 1943 годах помимо территории, известной нам сегодня, включала в себя еще и Кемеровскую и Томскую области. Поэтому в архивных документах первых двух лет войны статистические данные представляют «большую», а в 1944 - 1945 годах - «малую» Новосибирскую область. Тема «Новосибирск - город трудовой доблести» не закрыта и ждет своих исследователей.

- Самое главное: эта книга посвящена нашим отцам, матерям, дедам и прадедам. Это подарок от исторического сообщества всем жителям города и области. Это наша история, наша гордость. В годы Великой Отечественной войны общество сплотилось ради достижения общей Победы. Современному российскому народу необходимо помнить об этом единении и осознавать общность собственной исторической судьбы - в прошлом, настоящем и будущем, - подытожил директор архива.

Интересные факты о Государственном архиве Новосибирской области:

• Здесь хранится 2,5 млн. единиц хранения. Единица хранения — это папка, в которой может быть до 100 документов.

• Самый старый документ архива датирован 1726 годом.

• В архиве ведутся работы по выявлению и публикации уникальных документов.

• Здесь хранится подлинник метрической записи о бракосочетании Федора Достоевского с его первой женой Марией Исаевой.

• В архиве хранится подлинник автобиографии Константина Рокоссовского с его личной подписью, датированная 1926 годом.

• Наиболее ценные архивные фонды оцифровываются, а также снимаются на микрофотопленку.

• Самостоятельно просмотреть оцифрованные документы ГАНО можно на портале «Мультимедийный архив Новосибирской области»(archportal.nso.ru).