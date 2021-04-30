Умер Александр Брыкин — директор Новосибирского завода полупроводниковых приборов

Сибиряк скончался на 101 году жизни. Фото: https://27272.ru

В Новосибирске в возрасте 100 лет скончался Александр Иванович Брыкин, который 18 лет возглавлял Новосибирский завод полупроводниковых приборов. Сибиряка не стало 30 апреля.

— Оборвалась жизнь самоотверженного руководителя, энергичного и жизнелюбивого человека. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Ивановича, — сообщает новосибирский обком КПРФ.

Александр Брыкин родился 16 августа 1920 года в Читинской области. После окончания средней школы поступил в Томский государственный педагогический институт, который окончил в 1941 году. Сибиряк — ветеран Великой Отечественной войны. 5 августа 1943 года под Белгородом он был тяжело ранен. Пришлось лечиться в госпиталях до конца 1943 года. Он был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Закончил войну в Праге в звании капитана. К осени 1946 года он вернулся в Новосибирск. Работал инженером, начальником технологической мастерской, начальником технологического отдела НИИ. После окончания в 1955 году Московской энергетической академии Министерства электростанций СССР был назначен заместителем главного конструктора ОКБ завода № 617, главным инженером завода № 453, а в 1966 году — директором Новосибирского завода полупроводниковых приборов

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