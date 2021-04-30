Умер Дмитрий Жерноклев — президент спортивного клуб «Джокер» в Новосибирске

Умер президент спортивного клуба "Джокер" Дмитрий Жерноклев. Фото: Инстаграм спортивного клуба - fc.joker.

В пятницу, 30 апреля, ушел из жизни Дмитрий Жерноклев — президент новосибирского спортивного клуба «Джокер», основатель Евразийской лиги по пляжному футбола, бизнесмен, общественный деятель. Об этом сообщили представители спортивной организации.

— Его жизнь оборвалась сегодня утором. Дима навсегда останется в нашей памяти энергичным, справедливым человеком с несгибаемым характером. Он умел заряжать энергией и мотивировать всех вокруг, всегда добавился поставленных целей и учил это делать всех окружающих, — говорится в сообщении, опубликованном в Инстаграм спортивного клуба.

Известно, что Дмитрию Жерноклеву было 49 лет. Причиной смерти мужчины стали последствия заболевания коронавирусом. Редакция КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия.

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