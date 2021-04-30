Умер Алексей Беспаликов — бывший сенатор от Новосибирской области

Умер Алексей Беспаликов. Фото: архив КП.

В пятницу, 30 апреля, стало известно о смерти Алексея Беспаликова — известного государственного деятеля, бывшего сенатора и спикера Заксобрания Новосибирской области. Политик ушел из жизни в возрасте 73 лет. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в правительстве Новосибирской области.

— Алексей Акимович действительно скончался. Более подробная информация будет позже, — уточнили в ведомстве.

Предварительно известно, что политик умер после продолжительной болезни. Редакция КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким Алексея Акимовича.

Известно, что Беспаликов родился в Новосибирске 27 марта 1948 года. Он получил образование в Новосибирском радиотехническом техникуме и Новосибирском электротехническом институте по специальности «автоматика и телемеханика». Весной 1992 года стал заместителем директора департамента мэра Новосибирска — председателя комитета экспертизы и контроля. В 1994 году занял пост начальника контрольно-аналитического управления администрации города.

С 2000 по 2005 Беспаликов был замгубернатора Новосибирской области Виктора Толоконского, после чего возглавил областной совет депутатов. В 2010 году стал сенатором в Совете Федерации РФ от Новосибирской области. В сентябре 2014 года сложил полномочия по собственному желанию.

За свою деятельность Беспаликов получил множество государственных наград, среди них — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1998 год), Орден Почета (2008 год).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.