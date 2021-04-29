Стало известно, кем была мумифицированная сибирячка, которую нашли в теплице

Правоохранители установили личность погибшей женщины. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

Правоохранители установили личность погибшей женщины, которую нашли мумифицированной на дачном участке под Новосибирском. Напомним, тело обнаружила 25 апреля в теплице 53-летняя хозяйка участка, которая приехала туда, чтобы подготовиться к огородным работам.

— Погибшей оказалась 50-летняя сибирячка, которая считалась без вести пропавшей с ноября 2020 года, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, женщину искали волонтеры и полиция. Она жила отдельно от родных и тревогу забила ее подруга, когда обнаружила, что сибирячки уже долго нет дома, но все вещи при этом находятся на месте.

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