Стало известно, кем была мумифицированная сибирячка, которую нашли в теплице

Правоохранители установили личность погибшей женщины. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"
Правоохранители установили личность погибшей женщины, которую нашли мумифицированной на дачном участке под Новосибирском. Напомним, тело обнаружила 25 апреля в теплице 53-летняя хозяйка участка, которая приехала туда, чтобы подготовиться к огородным работам.
— Погибшей оказалась 50-летняя сибирячка, которая считалась без вести пропавшей с ноября 2020 года, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Напомним, женщину искали волонтеры и полиция. Она жила отдельно от родных и тревогу забила ее подруга, когда обнаружила, что сибирячки уже долго нет дома, но все вещи при этом находятся на месте.
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