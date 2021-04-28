Мумию женщины нашла дачница в теплице под Новосибирском

Полицейские устанавливают личность погибшей женщины. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Очень необычно начался дачный сезон для 53-летней сибирячки Натальи Давыдовой. Женщина приехала на участок, чтобы подготовиться к предстоящим огородным работам, но в теплице ее ждал неприятный сюрприз.

— В одном из СНТ на улице Березовой Новосибирского района владелица участка нашла в парнике мумифицированное тело женщины. Установить личность погибшей пока не удалось. Проводится проверка, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Шокированная этой страшной находкой сибирячка призналась, что в последний раз была на даче в октябре прошлого года. Откуда в ее теплице взялась мертвая женщина ей не известно.

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