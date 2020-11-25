«Все вещи на месте»: сибирячка таинственно исчезла из своей квартиры

Сибирячка пропала две недели назад. Фото: «Лиза Алерт»

В Октябрьском районе Новосибирска пропала 50-летняя Марина Чернова. О ее местонахождении ничего неизвестно с 10 ноября. Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Женщина жила отдельно от родных. Тревогу забила ее подруга, когда обнаружила, что женщины нет дома, а все вещи при этом на месте. Ушло некоторое время на то, чтобы найти ее родных. Они написали заявление в полицию, и заявка пришла к нам. Больницы, морги проверили. Женщины там нет. Ранее она не пропадала, — сообщила КП-Новосибирск руководитель «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы женщины: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые вьющиеся, глаза голубые.

Сибирячка была одета в куртку болотного цвета, черные ботинки на белой подошве, черно-красную полосатую шапку и шарф.

Всем, кому что-либо известно о ее местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 8 — 800- 700 — 54 — 52 или 112.

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